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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20 декабря 2016
19:01  22 декабря 2016 0

На Ямале в минус 50 на трассе сломалась «скорая»

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, скорая помощь, медицина
Машину с медиками и пациентами спасли сотрудники ДПСФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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На Ямале «скорая помощь» сломалась на трассе в мороз минус 50 градусов. Медиков и пациентов спасли сотрудники ДПС. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД Ямала. ЧП произошло на автодороге Сургут-Салехард, сообщение в полицию поступило 21 декабря в 17:35.

«Наряд ДПС выдвинулся на место. В автомобиле сломался двигатель, у людей не было возможности обогреться. Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции люди были доставлены в поселок Пангоды. Транспортное средство эвакуировали с места поломки», — сообщили в окружном полицейском главке.

Юлия Фролова
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