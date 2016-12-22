В Екатеринбурге управляющая компания хочет засудить магазин за его название

18:26 22 декабря 2016 2

УК считает название магазина рекламой Фото: Татьяна Московских

Управляющая компания «ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбург» требует почти полмиллиона рублей с хозяина магазина за то, что он написал на вывеске свое название — «Только джинсы». УК считает, что название магазина является рекламой, а значит, хозяин магазина должен платить.

В редакцию «URA.Ru» обратилась владелец магазина «Только джинсы» и рассказала о том, какая странная ситуация сложилась вокруг ее торговой точки в доме на улице Космонавтов, 72.

Магазин работает уже три года, владелица точки индивидуальный предприниматель Татьяна Московских регулярно оплачивает коммунальные услуги управляющей компании, с которой у нее заключен договор. Неожиданно спустя три года в вину женщине была поставлена вывеска с названием магазина — короб площадью два квадратных метра. УК объявила, что это реклама, которая «ведет к неосновательному обогащению» Татьяны Московских. В итоге УК подала иск в арбитражный суд с требованием взыскать с Московских 445 860 рублей.

«По закону, чтобы не вводить в заблуждение потребителей, я обязана обозначить свое название, — говорит Татьяна Московских. — Так как же вывеска с названием магазина может быть рекламой?»

По словам адвоката, к которому обратилась Московских, есть постановление пленума Высшего Арбитражного суда № 58 еще от 8 августа 2012 года «о рекламе», где сказано, что «не может быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и отвечает перечисленным критериям, однако обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота».

Редакция «URA.Ru» связалась с представителем УК Орджоникидзевского района.

«На двери у них есть вывеска, и этого достаточно, — считает представитель управляющей компании Екатерина Ковалева. — То, что над дверью — уже реклама. В суде мы будем стоять на своем. Уже есть прецеденты, когда название товарного знака суд признавал рекламой».

Сразу поясним, что вывеска на двери, о которой говорит представитель управляющей компании — это листок формата А-4, на котором указано время работы магазина.

«На мой взгляд, абсурдная ситуация, в соответствии с законом „О защите прав потребителей“ у предпринимателя обязанность иметь вывеску, чтобы его нашли покупатели. Исполняя закон, он ее сделал, теперь с него за это взыскивают почти полмиллиона. При этом кто взыскивает? Тот, кого выбрал данный предприниматель в качестве обслуживающей организации, как собственник нежилого помещения в доме, где расположен магазин», — прокомментировал адвокат Андрей Кацайлиди.