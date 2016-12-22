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22 декабря 2016
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20 декабря 2016
18:35  22 декабря 2016 2

В Кургане с помощью Валентины Матвиенко открыли фармацевтический завод. ФОТО

Матвиенко в центре Илизарова Курган, матвиенко валентина
Валентину Матвиенко ждали на открытиеФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В Кургане в четверг, 22 декабря, состоялась церемония открытия фармацевтического завода «Велфарм». Завод стоимостью 1,1 млрд рублей был возведен в рекордные сроки благодаря поддержке Фонда развития промышленности и участию в судьбе проекта руководителя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

На заводе планируется выпускать более 60 препаратов, многие из которых сейчас поставляются в Россию из-за рубежа. На церемонии открытия губернатор Курганской области отметил, что событие является знаковым для региона. «600 млн вложил сам инвестор, 500 млн — фонд развития промышленности», — рассказал он о инвестициях. Также глава региона выразил надежду, что у нового завода наладятся партнерские отношения с соседним комбинатом «Синтез», который специализируется на выпуске фармпродукции.

Журналистов и гостей мероприятия провели по цехам, где сейчас проходит наладка оборудования. В год планируется выпускать до 4,5 млн упаковок инъекционных растворов, 20 млн туб мазей и гелей, до 32,5 млн упаковок таблеток, покрытых оболочкой. В перечне продукции, которую будет выпускать завод — антибиотики, противовоспалительные средства, лекарства для диабетиков, средства от угревой сыпи, противоязвенные и антиаллергические препараты. Председатель совета директоров ООО «Велфарм» Людмила Щербакова заверила, что цены на продукцию будут доступными для потребителей.

«Велфарм» рассматривает возможность расширения своего производства. Сейчас готовится соглашение между предприятием, правительством Курганской области и Минпромом о перепрофилировании Щучанского завода уничтожения химоружия под производство фармсубстанций, которые сейчас закупаются за рубежом. По словам директора областного департамента промышленности Александра Константинова, первый объект после выполнения необходимой очистки может быть передан заводу в конце будущего года.

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Все оборудование произведено в Китае Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Татьяна Жаткина
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