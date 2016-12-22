18:47 22 декабря 2016 18

Как утверждает владелец строительной компании, рабочие начали пьянствовать и прогуливать вахту Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Учредитель крымской строительной компании «Пуск» Тимур Шингареев прокомментировал «URA.Ru» инцидент с уральскими рабочими.

Несколько десятков строителей аэропорта в Симферополе, нанятых крымской фирмой на Урале, обвинили руководство компании в невыплате зарплаты. По словам рабочих, они около месяца отработали на вахте. Взамен же получили лишь 3 000 рублей аванса. Однако, как рассказал «URA.Ru» директор, вместо качественно сделанной работы он получил лишь пьянство и прогулы.

«Скажите мне, какой работодатель пренебрегает квалифицированными кадрами, а какой ценит пьяниц и неумех? К нашему главному инженеру обратился один из строительных бригадиров. Были поставлены условия: люди работают качественно и быстро — мы оплачиваем билеты в Крым и обратно, обеспечиваем их едой и жильем, — сообщил агентству бизнесмен, — привезли первую партию рабочих. Они вышли на работу, и выяснилось, что ничего делать не умеют. Шло время, а выработки так и нет».

Строители должны были оборудовать здание международного терминала аэропорта в Симферополе Фото: Wikimedia Commons

Как рассказывает Шингареев, на совещании с бригадиром выяснилось, что тот схитрил и недоговорил, насколько сложные работы предстоят людям. Рабочие, в свою очередь, тоже обманули начальника, сказав, что имеют необходимый опыт.

«Что делать мне с этим детским садом? Зачем они назвались специалистами и приехали „на авось“? Это не тот объект, где можно учиться. Я, стиснув зубы, отправляю за свой счет обратно. Приезжает вторая бригада, за ней третья, та же ситуация. Со второго раза я оплатил только половину стоимости билетов. Кроме того, после получения аванса, люди бросили ходить на работу и начали пьянствовать. Это могут подтвердить в общежитии и полиции. Когда людей попросили покинуть общежитие, поднялся вой. Я готов понять жен, которые ждут заработков от кормильцев, но разве я поступил нечестно? Наоборот, сильно затянул эту ситуацию», — подытожил предприниматель.

Представители семей рабочих уверяют, что рабочие вели себя дисциплинированно.

«Зачем им пить так далеко от дома? Они туда поехали денег для семей заработать. Неужели вы думаете, что кто-то устроил бы дебош, зная, что его могут выгнать? , — заявила «URA.Ru» жена одного из строителей Анастасия Хасанова.

Как ранее сообщало «URA.Ru», рабочие несколько дней провели на территории аэропорта, ожидая, пока их близкие переведут им деньги на обратный билет. Большинство строителей уже вернулись к своим семьям.