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22 декабря 2016
18:44  22 декабря 2016 39

Киевский суд разрешил провести обыски в администрации президента России

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
В администрацию президента придут по делу ЯнуковичаФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Украинским следователям необходимо предоставить доступ к вещам и документам в здании администрации президента России в рамках дела экс-главы Украины Виктора Януковича. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева, документ опубликован в четверг, 22 декабря, в едином реестре судебных решений.

Срок действия документа определен в 30 дней со дня вынесения постановления — 15 декабря. В решение говорится о том, что следователям разрешено получить во временный доступ вещи и документы, которые находятся во владении администрации президента РФ, чтобы «ознакомиться с оригиналами заявления».

Речь идет об обращении Виктора Януковича, направленного 1 марта 2014 года на имя президента РФ. В своем письме украинский лидер просил использовать Вооруженные силы России на территории Украины. Также говорится о других обращениях за период с 1 марта 2014 года и до даты проведения выемки.

В случае, если временный доступ не будет предоставлен, суд «вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса в целях отыскания и изъятия указанных вещей и документов», говорится в постановлении.

Татьяна Трушина
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