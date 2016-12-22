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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20:03  22 декабря 2016 1

Челябинского лидера «ПАРНАС» вызывают борцы с экстремизмом. Поговорить о фашизме

Борец за демократию проявил себя с неожиданной стороныФото: аккаунт ВК Андрея Линева

Сопредседатель челябинского регионального отделения «ПАРНАС» Андрей Линев заинтересовал центр «Э». Сторонники выражают поддержку своему лидеру.

«Позвонили с „центра Э“. Вызывают завтра на беседу, познакомиться так сказать», — написал сам Линев на страничке сообщества ВК ПАРНАС — ДемКоалиция в Челябинской области. «После ухода Табалова за вас принялись. Могу только удачи пожелать», — прокомментировал ситуацию один из пользователей.

Между тем, как сообщают источники «URA.Ru» в правоохранительных органах, темой беседы будет не оппозиционная деятельность и прочие аспекты «борьбы с режимом», а набор неоднозначных фотографий на личной странице Линева в соцсетях. В частности, на одной из них девушка одета в нацистскую форму. На другой, напротив, из одежды на ней лишь татуировки по всему телу и эсэсовская фуражка. Такая же черная фуражка с орлом украшает головку очаровательной малышки. Руку рисованной фройляйн в сексапильном черном мини — для разнообразия рисованной — украшает повязка со свастикой. Ну и так далее.

С одной стороны, все это подпадает под определение «гламурный фашизм» — такая подпись сопровождает одно из фото. А с другой — укладывается в понятие «публичная демонстрация нацистской символики».

Андрей Линев и Гамиль Асатуллин стали сопредседателями регионального отделения ПАРНАС после того, как этот пост по собственной инициативе оставил Андрей Табалов.

Алексей Шумов
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