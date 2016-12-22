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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
18:58  22 декабря 2016 0

На Урале отметили лучших энергетиков

Экономика екатеринбургского хозяйства. Екатеринбург, виз-сталь, здание, улица толедова43
ВИЗ-Сталь отметила лучших энергетиковФото: Анна Майорова © URA.Ru

Завод ВИЗ-Сталь отметил лучших энергетиков. 25 лучших работников компании ВИЗ-Сталь представлены к корпоративным наградам за высокие производственные показатели и большой личный вклад в повышение энергоэффективности технологических процессов. Помимо корпоративных наград энергетики получили материальные поощрения.

«Комплексная программа по повышению энергоэффективности ВИЗ-Стали предусматривает как инвестиционные проекты по внедрению передовых технологий и оборудования, так и локальные ресурсосберегающие мероприятия. Благодаря ее реализации за последние пять лет удельная энергоемкость производства трансформаторной стали снизилась на 18%. За этим достижением стоит напряженный труд работников энергетических подразделений предприятия», — подчеркнул начальник энергетического управления Сергей Гусев.

В 2016 году программа повышения энергоэффективности включает более 20 мероприятий по оптимальному использованию энергоресурсов в технологических процессах по выпуску трансформаторного проката. Их выполнение позволило ВИЗ-Стали с января по сентябрь снизить уровень энергозатрат на 16,7 млн рублей.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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