19:09 22 декабря 2016 7

Слава героев детской радиопередачи не давала Кабанову покоя Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов признался, что сжег в детстве сарай. Об этом Дюша (так многие называют Кабанова вслед за Ройзманом) написал на своей странице в Facebook. Признание сопровождается целым рассказом о пионерском детстве Кабанова.

«В 1969 году я учился во втором классе, — вспоминает он. — В школу ходили к 8 утра, и мама будила в 7.00. Она всегда включала радио, откуда доносились позывные передачи, а затем бодрый голос диктора сообщал «В эфире «Пионерская зорька!». И пока я принимал волевое решение открыть глаза и вылезти из-под теплого одеяла, «Пионерская зорька» рассказывала мне о школьниках в разных уголках Советского Союза, которые своими поступками заслужили присутствие в федеральной повестке. Эти школьники творили чудеса — они то вызывали спасателей, увидев тонущего человека, то останавливали поезда, вовремя заметив поврежденные пути, то бабушку через дорогу переводили, на худой конец».

По его словам, слава героев детской радиопередачи не давала ему покоя, и он очень хотел совершить какой-нибудь героический поступок, чтобы о нем тоже рассказали в «Пионерской зорьке». Но в спокойной жизни в поселке Широкая речка не находилось совершенно никаких поводов для подвига. На худой конец какой-нибудь подвиг можно было бы совершить в Свердловске (сейчас — Екатеринбург), но мама не разрешала Дюше уезжать куда-то дальше остановки «Контрольная». И однажды в его голове созрел хитрый план: поджечь старый неизвестно чей сарай на пустыре и самому же вызвать пожарных (пожарная часть находилась в полукилометре оттуда).

«Я просчитал все, что необходимо для качественного исполнения: насколько быстро я смогу добежать до пожарной части и сообщить о ЧП, затем проконтролировать, чтобы моя фамилия была официально зафиксирована, и успеть в школу к первому уроку, — рассказывает Кабанов. — Была учтена каждая малейшая деталь, чтобы исключить вероятность провала. И вот, наступил час „Ч“. Я незаметно прокрался к сараю, засунул в дыру в стенке пучок соломы и газету, бросил зажженную спичку и…».

По рассказу Андрея, сухой сарай мгновенно вспыхнул, как спичка, он испугался и убежал домой, а когда через некоторое время вернулся на это место, от него остались уже одни угли. «Тогда я раз и навсегда понял — если ради славы и признания фальсифицируешь информационные поводы, рано или поздно они обязательно превратятся в кучку золы, — подводит мораль своему рассказу Дюша. — Если делаешь добрые дела искренне, честно и по совести, ты не ищешь славы. И тогда не приходится каждый день в соцсетях убеждать всех в том, что ты здоровский и офигенский».