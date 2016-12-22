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22 декабря 2016
21 декабря 2016
19:33  22 декабря 2016 0

Житель Челябинска захватил в заложники врачей скорой помощи

Задымление в коллекторе Челябинск, скорая помощь, проблесковый маячок
Врачей скорой помощи, оказавшихся в заложниках, освобождала полицияФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Житель Челябинска не выпускал врачей из квартиры, угрожая им битой и требуя, чтобы те госпитализировали его ребенка. В СК РФ по Челябинской области проходит проверка, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ведомства.

Об инциденте сообщил на своем сайте Life News. По данным СМИ, хозяин квартиры вызвал медиков к своему сыну в ночь с 19 на 20 декабря. Врачи диагностировали простудное заболевание средней тяжести, при котором госпитализации не требуется. Но мужчина, он был пьян, три часа не отпускал медиков. Тем пришлось вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов вызволили врачей, никто из сотрудников скорой не пострадал. Факт ЧП подтверждают в городском управлении здравоохранения.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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