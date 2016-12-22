Житель Челябинска захватил в заложники врачей скорой помощи

19:33 22 декабря 2016 0

Врачей скорой помощи, оказавшихся в заложниках, освобождала полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Житель Челябинска не выпускал врачей из квартиры, угрожая им битой и требуя, чтобы те госпитализировали его ребенка. В СК РФ по Челябинской области проходит проверка, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ведомства.

Об инциденте сообщил на своем сайте Life News. По данным СМИ, хозяин квартиры вызвал медиков к своему сыну в ночь с 19 на 20 декабря. Врачи диагностировали простудное заболевание средней тяжести, при котором госпитализации не требуется. Но мужчина, он был пьян, три часа не отпускал медиков. Тем пришлось вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов вызволили врачей, никто из сотрудников скорой не пострадал. Факт ЧП подтверждают в городском управлении здравоохранения.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.