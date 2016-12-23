21:16 22 декабря 2016 0

Алиса Прудникова вошла в десятку самых влиятельных фигур в российском искусстве Фото: Алексей Колчин © URA.Ru

Алиса Прудникова, ставшая в конце ноября и. о. директора регионального развития государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, заняла 10 место в рейтинге самых влиятельных фигур в российском искусстве 2016 года.

Первую строчку рейтинга, составленного интернет-журналом «Артгид», второй год удерживают основатели Музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова и миллиардер Роман Абрамович. Также вместе с Алисой Прудниковой в десятку самых влиятельных фигур искусства вошли директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие руководители ведущих культурных площадок.

«Я польщена таким невероятным соседством. — призналась Прудникова „URA.Ru“. — Это очень приятно. Думаю, это во многом большой аванс в связи с тем, что я теперь буду заниматься развитием всей региональной сети ГЦСИ. Но Урал я не оставляю и продолжаю оставаться комиссаром Уральской индустриальной биеннале». Отметим, в 2016 году она поднялась в рейтинге на 11 позиций.

Как писало «URA.Ru», в ноябре 2016 года директор Уральского филиала ГЦСИ Алиса Прудникова стала исполняющей обязанности директора регионального развития государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. На новом посту искусствовед будет развивать связи между центрами современного искусства в разных городах страны.

Прудникова также курировала три индустриальных биеннале, которые прошли в Екатеринбурге, а в 2016 году стала членом правления Всемирной биеннальной ассоциации. В данный момент в столице Урала уже идет подготовка к IV Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет осенью 2017 года. Ее основная тема — «Новая грамотность» — будет посвящена четвертой индустриальной революции.