{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
22 декабря 2016
21:16  22 декабря 2016 0

Создателя Уральской индустриальной биеннале поставили в один ряд с Абрамовичем и Пиотровским

Интервью с Алисой Прудниковой. Екатеринбург
Алиса Прудникова вошла в десятку самых влиятельных фигур в российском искусствеФото: Алексей Колчин © URA.Ru

Алиса Прудникова, ставшая в конце ноября и. о. директора регионального развития государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, заняла 10 место в рейтинге самых влиятельных фигур в российском искусстве 2016 года.

Первую строчку рейтинга, составленного интернет-журналом «Артгид», второй год удерживают основатели Музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова и миллиардер Роман Абрамович. Также вместе с Алисой Прудниковой в десятку самых влиятельных фигур искусства вошли директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и другие руководители ведущих культурных площадок.

«Я польщена таким невероятным соседством. — призналась Прудникова „URA.Ru“. — Это очень приятно. Думаю, это во многом большой аванс в связи с тем, что я теперь буду заниматься развитием всей региональной сети ГЦСИ. Но Урал я не оставляю и продолжаю оставаться комиссаром Уральской индустриальной биеннале». Отметим, в 2016 году она поднялась в рейтинге на 11 позиций.

Как писало «URA.Ru», в ноябре 2016 года директор Уральского филиала ГЦСИ Алиса Прудникова стала исполняющей обязанности директора регионального развития государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. На новом посту искусствовед будет развивать связи между центрами современного искусства в разных городах страны.

Прудникова также курировала три индустриальных биеннале, которые прошли в Екатеринбурге, а в 2016 году стала членом правления Всемирной биеннальной ассоциации. В данный момент в столице Урала уже идет подготовка к IV Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет осенью 2017 года. Ее основная тема — «Новая грамотность» — будет посвящена четвертой индустриальной революции.

Виктор Вергилес
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров