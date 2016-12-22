19:47 22 декабря 2016 1

Бизнес сравняли с землей меньше чем за день Фото: Илья Московец © URA.Ru

Автомоечный комплекс магнитогорской бизнес-леди снесли по требованию жителей элитного поселка. Тяжелая техника на глазах женщины и ее мужа сравняла строения с землей, после чего судебные приставы выставили ей «счет за услуги».

Жители поселка «Западный», которые специально выбирали место подальше от шумной городской инфраструктуры, обратились с заявлением о проверке в администрацию Магнитогорска, пояснили «URA.Ru» в пресс-службе регионального УФССП. Проверка показала, что стройка началась и велась незаконно, что и было подтверждено судом. Владелицу обязали ликвидировать строение и даже дали отсрочку, войдя в положение женщины, которая ссылалась на невысокие доходы и большую стоимость демонтажа. Однако в согласованный срок постройка по-прежнему оставалась на своем месте. Дважды хозяйке комплекса напоминали о ее обязательствах, но каждый раз она игнорировала требования приставов.

1/7 Фото: Илья Московец © URA.Ru

Тогда решение суда выполнила специализированная организация. Юлию Еремину, приехавшую на место события с мужем на двух дорогих автомобилях, обязали оплатить исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей.