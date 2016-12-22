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22 декабря 2016
19:19  22 декабря 2016 6

МИД РФ потребовал от Киева объяснений из-за мемов о «Боярышнике». ФОТО

Бомжатник Курган, боярышник
От "Боярышника" скончалось более 70 человек, но кто-то лишь смеется над этимФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В Министерстве иностранных дел РФ возмущены публикацией украинских послом мемов о настойке «Боярышник» и отравлении в Иркутске. «Веселые картинки» посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют „веселые картинки“ на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством „Боярышник“?» — этот вопрос появился на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook.

Олефиров ответил МИД РФ в своем микроблоге Twitter, заявив, что его картинки направлены «не против людей, а против власти, которая не может сберечь людей».

Число жертв отравления «Боярышником» возросло до 71 человека, напоминает «Газета.ру». Президент России Владимир Путин поручил проработать изменения в законодательстве, по которым спиртосодержащие препараты, в том числе различные настойки и валокордин, в аптеке отпускали бы только по рецепту.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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