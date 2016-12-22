19:36 22 декабря 2016 0

В будущем году продолжится также тестирование рабочих на употребление наркотиков и алкоголя - как средства снижения бытового травматизма Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru

В 2017 году каждому сотруднику Качканарского ГОКа выдадут по две единовременных выплаты, сохранят доплату к отпуску, а базовый размер зарплаты будет индексирован, рассказали «URA.Ru» на предприятии.

Предусмотрена и выплата премии по итогам года — так называемой тринадцатой зарплаты. Но это будет зависеть от результатов работы комбината и дивизиона «Урал» в целом, Перечисленные условия внесены в коллективный договор на 2017 год. Там также появился пункт о том, что на предприятии продолжатся программы алко- и наркотестирования рабочих, это необходимо для снижения производственного травматизма. Всего на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда будет выделено более 39 млн рублей.

В компании отметили, что все условия коллективного договора в 2016 году выполнены. Реализованы в полном объеме все социальные программы и мероприятия по улучшению условий труда. На сегодняшний день взятые на себя обязательства по денежным выплатам каждому работнику исполнены.

Новая редакция коллективного договора предполагает продолжение всех социальных программ. Льготы и социальные выплаты, компенсации работникам, задействованным во вредных условиях труда, будут сохранены в полном объеме.