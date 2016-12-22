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22 декабря 2016
21 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
19:31  22 декабря 2016 0

На Полевском тракте на ходу загорелся КамАЗ. ВИДЕО

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Автомобиль сгорел дотлаФото: Александр Мамаев © URA.Ru

На Полевском тракте на ходу загорелся КамАЗ. Об этом «URA.Ru» сообщил источник в правоохранительных органах.

Возгорание произошло на Полевском тракте на повороте к поселку Шабры. Как сообщил «URA.Ru» источник в правоохранительных органах, автомобиль КамАЗ неожиданно загорелся во время движения. Возгорание произошло в районе моторного отсека.

К счастью, водитель успел выскочить из кабины. Несмотря на предпринятые усилия, погасить огонь шофер не смог. Приехавшие пожарные из поселка Горный Щит лишь ликвидировали последствия возгорания.

Автомобиль сгорел дотла. В причинах возгорания будет разбираться дознаватель. По предварительной версии, к пожару привело возгорание электропроводки.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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