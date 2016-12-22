19:28 22 декабря 2016 2

Рейс в Салехард из Екатеринбурга не летит третий день фото - официальный сайт аэропорта Салехард

В аэропортах Ямала отменяют рейсы на судах CRJ-200, так как техника не справляется с морозами. Самолеты заменяют на А320 или «Сухой Суперджет». С этим связаны задержки и корректировки в расписании рейсов аэропортов округа.

«Температура воздуха увеличивает время разогрева бортов, но рейсы совершаются. Вертолеты выпускаем по погодным условиям. Для отправки борта CRJ-200 необходима температура воздуха не ниже -40 градусов», — рассказал заместитель директора «Аэропорт Салехард» Валерий Терещенко, слова которого цитируют в пресс-службе правительства округа. В течение трех дней задерживается рейс из Екатеринбурга.

Рейсы на вертолетах МИ-8, вылетающие по межмуниципальным маршрутам, выполнены.

В Надымском аэропорту сообщили, что все рейсы, кроме «Надым — Салехард», совершаются без задержек по расписанию. Указанный рейс задерживается также из-за установки на него судна CRJ-200.

В Новом Уренгое задерживаются четыре рейса. В разговоре с «URA.Ru» в четверг, 22 декабря, представители аэровокзала заявили, что на двух маршрутах меняют борт. В правительстве Ямала замену связывают именно с использованием CRJ-200.

«Новый Уренгой — Самара» перенесен из-за того, что пассажиры — вахтовые работники — пока не доставлены в аэропорт. Вылеты «Новый Уренгой — Тюмень», «Новый Уренгой — Уфа» перенесены по погодным условиям», — рассказали в правительстве.

Вылеты из Ноябрьска происходят в штатном режиме.