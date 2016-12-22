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19 декабря 2016
19:40  22 декабря 2016 0

Целый район Перми остался без электричества

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
В темноту погрузились и дома, и улицыФото: Pixabay

В Индустриальном районе Перми отключили электроснабжение. Причина — технологические нарушения.

О том, что целый район города сидит без света, пермяки пожаловались в соцсетях. «SOS! В целом микрорайоне Балатово (в районе улиц 9 мая и Советской Армии) погас свет! Трубы тоже остывают! Кто знает, что случилось?» — пишут пользователи

По словам жительницы Индустриального района, электричество отключили в четверг, 22 декабря, около 18:00. «Я выглянула в окно — в соседних домах тоже не было света. Уличные фонари не работали. Минут через 30 электричество дали, но не во всем районе, насколько я знаю», — рассказала собеседница корреспонденту «URA.Ru».

В Пермэнерго пояснили, что Индустриальный район остался без электричества в связи с технологическими нарушениями. К 21:00 все проблемы должны устранить.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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