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22 декабря 2016
21 декабря 2016
19:51  22 декабря 2016 0

Под зданием, где женщина задохнулась от дыма Коркинского разреза, нашли смертоносный тоннель

Коркинский угольный разрез. Челябинск., пожар, разрез
"Дым из разреза" - любимая страшилка челябинских экологовФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Прокурор города Коркино признал обоснованным возбуждение уголовного дела о смерти лаборантки, задохнувшейся угарным газом на борту угольного разреза. Пожилую женщину нашли мертвой 21 ноября в здании лаборатории ООО «Тимофеевский каменный карьер».

Как сообщили «URA.Ru» в прокуратуре города, в помещении, где нашли тело 67-летней женщины, окна и двери были закрыты, печей и открытого огня не было. Тем не менее, в комнате стоял едкий запах гари и дыма. Как показала экспертиза, смерть пенсионерки наступила от отравления окисью углерода.

Предварительная проверка выявила, что под помещением лаборатории на глубине 10 метров проходит почти километровый тоннель, по которому в свое время из разреза в накопитель транспортировали уголь. В октябре 2016 года входы в него, расположенные неподалеку от лаборатории, были засыпаны глиной.

Таким образом, не исключено, что скопившийся в невентилируемом тоннеле газ просочился в помещение лаборатории и вызвал смерть человека.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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