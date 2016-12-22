19:51 22 декабря 2016 0

"Дым из разреза" - любимая страшилка челябинских экологов Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Прокурор города Коркино признал обоснованным возбуждение уголовного дела о смерти лаборантки, задохнувшейся угарным газом на борту угольного разреза. Пожилую женщину нашли мертвой 21 ноября в здании лаборатории ООО «Тимофеевский каменный карьер».

Как сообщили «URA.Ru» в прокуратуре города, в помещении, где нашли тело 67-летней женщины, окна и двери были закрыты, печей и открытого огня не было. Тем не менее, в комнате стоял едкий запах гари и дыма. Как показала экспертиза, смерть пенсионерки наступила от отравления окисью углерода.

Предварительная проверка выявила, что под помещением лаборатории на глубине 10 метров проходит почти километровый тоннель, по которому в свое время из разреза в накопитель транспортировали уголь. В октябре 2016 года входы в него, расположенные неподалеку от лаборатории, были засыпаны глиной.

Таким образом, не исключено, что скопившийся в невентилируемом тоннеле газ просочился в помещение лаборатории и вызвал смерть человека.