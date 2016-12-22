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22 декабря 2016
21 декабря 2016
20:01  22 декабря 2016 1

Директора Чебаркульского МУП арестовали. Взятку ему дал предприниматель из Кургана

Сергей Туманин арестован решением Чебаркульского суда на два месяцаоперативная съемка

Чебаркульский городской суд Челябинской области 22 декабря удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу директора местного МУП «Теплоком» Сергея Туманина, задержанного накануне по подозрению в получении взятки. Туманин арестован на два месяца, сообщил «URA.Ru» помощник прокурора Чебаркуля Антон Лутовинов. Чиновнику предъявлено обвинение по ч.5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ.

23 декабря суд рассмотрит ходатайство об аресте второго фигуранта, руководителя коммерческой фирмы, передавшему директору «Теплокома», в качестве взятки 213 тыс. рублей. По версии следствия, в 2015 году Туманин, занимавший тогда должность главного инженера МУП, «закрыл глаза» на меньший, чем было указано в контракте, объем поставленного угля.

Имя директора коммерческой фирмы не называется. Между тем «URA.Ru» стало известно из собственных источников, что вторым фигурантом является один из руководителей фирмы «Теплосбыт» из Кургана Евгений Серебряков. Именно он, как считает следствие, передавал деньги Туманину.

Альбина Золотухина
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