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22 декабря 2016
20:20  22 декабря 2016 1

Захарова объяснила «фокус» с исключением Савченко из ПАСЕ

Савченко нужна была ПАСЕ на времяФото: Wikipedia

Депутат Верховной Рады, экс-летчица Надежда Савченко была нужна Киеву как член ПАСЕ лишь на время. Такую точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось именно на утверждении, что она является членом ПАСЕ. Эту же легенду активно продвигала и сама ПАСЕ.

«Понимаете фокус, да? — рассуждает Захарова на своей странице в социальной сети Facebook. — Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент». А когда живая и здоровая Савченко вернулась и начала исполнять свои обязанности по-настоящему, продолжает Захарова, ее исключили.

«ПАСЕ безмолвствует, — подчеркивает официальный представитель МИД России. — А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?»

Отметим, в постановлении об исключении Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ решение Верховной рады объясняется тем, что она была избрана в ПАСЕ ради освобождения ее из заключения в России. При этом депутаты вынуждены были пойти на нарушение квотного принципа по формированию состава делегатов от фракций.

Татьяна Трушина
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