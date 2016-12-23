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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21:12  22 декабря 2016 15

В Минске возмущены высказыванием о том, что Белоруссия — «часть великой России»

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Белоруссию обидело высказывание российского ученогоФото: официальное интернет-представительство президента России

МИД Белоруссии выразил официальный протест Москве из-за «неприемлемых» высказываний российского ученого Леонида Решетникова. Известно, что в МИД вызвали советника-посланника РФ в Минске Вадима Гусева, об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Пресса распространила речь директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова, в которой ученый допустил несколько высказываний, «совершенно неприемлемых» для Белоруссии. В частности, Решетников заявил, что белорусский язык был создан в 1926 году постановлением оргбюро ЦК ВКП (б), а существование независимой Белоруссии «уродует историю».

В видеозаписи, которая была опубликована на Youtube во вторник, 20 декабря, Решетников также говорит о том, что разделение русских и белорусов искусственно, поскольку это — единый народ.

«Это историческая часть великой России. Огромной России. Это часть нашего народа», — сказал Решетников.

В белорусском МИД подчеркнули, что в присутствии российского дипломата «была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений».

Татьяна Трушина
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