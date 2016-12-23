22:48 22 декабря 2016 7

Именитые спортсмены еще нескоро приедут в Тюмень Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени 2017 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте IBU.

Также СБР отказался от юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове. Отмечается, что места проведения обоих мероприятий будут определены позднее.

«Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, который демонстрирует IBU и миру спорта тот факт, что сложившаяся ситуация очень серьезна, — сказал президент IBU Андерс Бессеберг после встречи. — Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне, пока идет расследование».

Отмечается также, что двое российских биатлонистов временно отстранены от соревнований. Их имена пока не называются.

«Выводы доклада Макларена вскрыли серьезные проблемы в российском спорте и конкретно в системе антидопингового контроля, — говорит Бессеберг. — IBU воспринимает всю имеющуюся информацию очень серьезно».

Ранее стало известно, что биатлонисты Великобритании объявили бойкот Кубку мира в Тюмени. Также чешские биатлонисты выступили с заявлением о том, что «не будут выступать в России до того момента, пока WADA и МОК не одобрят антидопинговую работу в этой стране». Норвегия в свою очередь потребовала, чтобы IBU лишил Россию биатлонных соревнований и незамедлительно дисквалифицировал всех российских биатлонистов, упомянутых в докладе Макларена.