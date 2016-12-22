Депутаты Заксобрания обвиняют свердловский минфин в порче их реноме

21:21 22 декабря 2016 2

Парламентарии Заксобрания недовольны действиями минфина Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Депутаты свердловского Заксобрания, недавно избравшиеся в парламент, возмутились действиями минфина. Народные избранники рассчитывали, что сами поставят конечную точку в бюджетном процессе, но сразу после принятия главного финансового документа областные финансисты установили свои лимиты на расходы.

«Выстраданный бюджет приняли, сбалансировали все, обещания, данные избирателям, выполнили настолько, насколько имели цифр. И тут выясняется, что лимиты по отдельным статьям для разных ГРБС (главные распорядители бюджетных средств) урезаны на 20-50%. То есть мы выбивали, условно, 100 млн рублей, а использовать из них министерствам и прочим распорядителям можно будет только от 50 до 80 млн рублей», — возмущается знакомый парламентарий.

Представитель муниципальной власти с депутатом соглашается: «Минфин наш по-другому, видимо, не умеет — почему нельзя быть более искренними, непонятно, вроде общее дело делаем. Но, видимо, с деньгами совсем плохо, Москва все забрала».

В минфине признались, что лимиты установили, но заверяют, что ничего страшного не произошло: «Инструмент лимитирования расходов работает в Свердловской области более семи лет, лимитирование не распространяется на первоочередные нужды региона, которые удовлетворяются на 100%, и касается не каждого ГРБС. А тех, кого коснулось: после того, как будут отторгованы потребности ГРБС, их заявки будут удовлетворены в пределах ассигнований, заложенных в законе о бюджете на 2017 год». В ведомстве также пояснили, что лимиты могут корректироваться в течение следующего года и уменьшаться в зависимости от поступления денежных средств в казну.