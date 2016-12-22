21:38 22 декабря 2016 17

Свердловские полицейские не стали задерживать барда Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Свердловские полицейские не стали задерживать певца, директора Екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова. После допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области он спокойно вышел из здания в присутствии своего адвоката и сел в белый джип «Мерседес», который ждал его возле входа в ГСУ, и уехал. По словам Новикова, от следственных действий он получил «шикарное впечатление» (правда, выглядел певец при этом невесело). «Допрос, следственные процедуры — это естественные вещи!» — пояснил он.

Новикова провел в полицейском управлении около четырех часов (с 16 часов до половине девятого вечера). За это время, Его допросили, также он принял участие как минимум в одной очной ставке. По данным источников агентства в правоохранительных органах, обвинение певцу пока не было предъявлено.

По словам барда, он не имеет права разглашать информацию, касающуюся уголовного дела — он даже не стал сообщать, в каком статусе сейчас находится. «Я в статусе порядочного человека: я ничего не похищал, ничего не совершил противоправного — чего мне переживать?» — пояснил Новиков. По его словам, в отношении него меньше обвинений, чем в отношении его компаньона Михаила Шилиманова, поэтому Новикова не стали задерживать (Шилиманов, напомним, задержан, вопрос о его аресте должен решиться в пятницу, 23 декабря).

Новиков сообщил также, что отменяет намеченную на завтра пресс-конференцию, поскольку к 10 утра ему необходимо снова явиться в ГСУ на допрос.

1/3 Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Напомним, друг и компаньон Александра Новикова, экс-замминистра Свердловской области Михаил Шилиманов был задержан в понедельник, 19 декабря, в рамках расследования уголовного дела по строительству коттеджного поселка «Бухта Квинс». Оно было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Свердловской области еще в ноябре 2015 года по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Вероятно, следствие подозревает Шилиманова (и, возможно, Новикова) в хищении средств, вложенных пайщиками на строительство домов.