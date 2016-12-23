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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21:52  22 декабря 2016 5

В сборной Украины высказались по поводу бойкота Кубка мира в Тюмени

Майдан. Киев. Украина. 23.02.2014, флаг украины, майдан
Украина не станет бойкотировать Кубок мира в ТюмениФото: Валентина Свистунова © URA.Ru
новость из сюжета:
Кубок мира по биатлону в Тюмени под угрозой
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Биатлонисты сборной Украины пока не намерены бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени. Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства — пусть наказывают как положено, — передает слова Брынзака газета „Обозреватель“. — Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире».

Брынзак добавил, что не хочет просто говорить, а хочет «сделать так, как будет нужно в соответствующий момент».

Ранее стало известно, что биатлонисты Великобритании объявили бойкот Кубку мира в Тюмени. Также чешские биатлонисты выступили с заявлением о том, что «не будут выступать в России до того момента, пока WADA и МОК не одобрят антидопинговую работу в этой стране». Норвегия в свою очередь потребовала, чтобы IBU лишил Россию биатлонных соревнований и незамедлительно дисквалифицировал всех российских биатлонистов, упомянутых в докладе Макларена.

Международный союз биатлонистов примет решение по российской сборной по биатлону в четверг, 22 декабря, рассмотрев доклад Ричарда Макларена о спортсменах, которых уличили в допинге. По имеющимся данным, в списке значится 31 российский биатлонист.

Татьяна Трушина
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