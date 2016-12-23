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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21:58  22 декабря 2016 3

«Выглядит моложе дочери». В Сети обсуждают «молодильные яблочки» Пугачевой. ФОТО

Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , пугачева алла, галкин максим
Пугачева уже давно выглядит по-другому (архивный снимок)Фото: Зураб Джавахадзе © URA.Ru

В социальных сетях обсуждают еще сильнее помолодевшую певицу Аллу Пугачеву. Поводом стал снимок, который разместила в своем Instagram дочь Примадонны Кристина Орбакайте.

«Новогодний #МаксимМаксим вот в такой тёплой компании», — коротко прокомментировала Кристина фото, на котором вместе с ней и Аллой Борисовной на сцене стоят супруг Примадонны Максим Галкин и певица Валерия.

«Алла Борисовна шикарна!!!», «Ножки Аллы просто прелесть», «Алла Борисовна, отпад!!!!! Вот что делает любовь и молодой муж», — восхищаются комментаторы. «Мне кажется, Алле Борисовне очень опасно кидаться из крайности в крайность…» — опасливо замечают другие.

«Алла Борисовна опять наелась молодильных яблочек и выглядит моложе дочери», — резюмировал в своем Twitter популярный блогер Рустем Адагамов.

Татьяна Трушина
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