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22 декабря 2016
21 декабря 2016
22:06  22 декабря 2016 0

В День энергетика авария оставила без света и тепла микрорайон в Челябинске. ФОТО

Поселок Першино в Челябинске погрузился в темнотуФото: Сергей Петров

Авария в Металлургическом районе Челябинске на электросетях оставила вечером 22 декабря без света поселок Першино. Как сообщают «URA.Ru» жители, в домах холодно — отключилось и газовое отопление. Ночью синоптики обещают понижение температуры до 32 градусов мороза. ЧП пришлось на День энергетика.

В администрации Челябинска «URA.Ru» сообщили, что часть поселка уже удалось подключить к временному генератору. Но большое количество домов все еще без электричества. Специалисты скоро доставят второй генератор, чтобы подключить весь поселок. Повреждение, из-за которого произошла авария, еще не нашли.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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