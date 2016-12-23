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23 декабря 2016
22 декабря 2016
22:24  22 декабря 2016 3

Россия подарит Сербии танки, истребители и броневики

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
Российские танки уедут в СербиюФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Сербия в качестве поддержки бесплатно получит от Российской Федерации шесть истребителей МиГ-29, 30 танков и 30 бронемашин. При этом Сербия проведет модернизацию самолетов, которая обойдется стране примерно в 180-230 млн евро.

«Если бы мы рассчитывали купить самолеты, оснащенные такими ракетами, которые мы хотим, то их стоимость составила бы около 600 млн евро», — пояснил премьер-министр Сербии Александар Вучич, его слова приводит агентство Tanjug.

Договоренности были достигнуты во время встречи сербского премьер-министра с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, пишет ТАСС. «Мы также получили в дар 30 танков Т-72 С, 30 боевых разведывательных бронемашин БРДМ-2 и стрелковое оружие калибра 14,5 мм», — добавил Вучич, слова которого приводит ТАСС.

Соглашение о поставке самолетов должно быть подписано до пятницы, 23 декабря. Передача МиГ-29 возможна по двум сценариям. Либо истребители в марте транспортируют в Сербию в сопровождении российских специалистов, либо оставят в России до ноября следующего года и отправят их уже отремонтированными и модернизированными.

Известно, что на встрече Вучича и Шойгу также обсуждался вопрос о системах ПВО «Бук-М1», «Бук-М2» и о зенитном пушечно- ракетном комплексе «Тунгуска».

Татьяна Трушина
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