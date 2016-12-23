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23 декабря 2016
22 декабря 2016
Главные новости 
08:00  23 декабря 2016 3

Заступник Храма-на-воде оказался охранником Русской медной компании. 31 декабря он будет ловить Деда Мороза. ВИДЕО

Открытое общественное обсуждение проекта храма Святой Екатерины. Екатеринбург
РМК выпустила предновогодний ролик, в котором "спалила" своего актера-охранникаФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Русская медная компания, которая намерена построить в Екатеринбурге Храм-на-воде, выпустила к Новому году рекламный ролик. Его сюжет — о том, как охранник, дежурящий в новогоднюю ночь в офисе РМК в Екатеринбурге, изнемогает от скуки. Больше всего он мечтает оказаться в этот момент вместе со своей семьей — женой и дочкой.

Посреди ночи камеры фиксируют постороннего человека в здании. Охранник пускается за ним в погоню, настигает его, сбивает с ноги и обнаруживает, что это Дед Мороз. «Бороду не трожь!» — предупреждает его Дед, после чего предлагает «договориться». В итоге Дед Мороз остается караулить офис РМК, а охранник в его шубе отправляется поздравлять жену с дочкой.

Как удалось выяснить «URA.Ru», главную роль в этом ролик (охранника) исполняет человек, который принимал активное участие в прошедших недавно «общественных слушаниях» по проекту Храма Святой Екатерины (Храма-на-воде) на стороне застройщиков — он был среди тех трех десятков молодчиков крепкого телосложения, которые испугали противников идеи расположения храма на акватории городского пруда и не дали им выступить.

Таким образом можно предположить, что данный человек — это сотрудник «Русской медной компании». Впрочем, не исключено, что это нанятый актер, который просто хорошо исполнил свою роль: в первом случае в массовке, во втором — сольную, в новогоднем рекламном «кино».

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Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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