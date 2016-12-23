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23 декабря 2016
22 декабря 2016
23:12  22 декабря 2016 4

«Газпром» обязали заплатить Литве штраф в два миллиарда

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., евро, деньги
Придется отдать 35,6 млн евроФото: Pixabay

«Газпрому» предстоит выплатить Литве штраф в размере 35,6 млн евро — более двух миллиардов в перерасчете на рубли. Такое решение вынес литовский суд, признав обоснованным решение Совета по конкуренции, который еще в 2014 году наложил на «Газпром» штраф.

Холдинг, как отмечает ТАСС, препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа. Концерн согласился подписать с компанией Lietuvos energijos gamyba сделку по обмену газом, уточняет литовское агентство BNS.

Таким образом «Газпром» помешал литовской компании подписать договоры с другими поставщиками и нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos.

В 2015 году «Газпром» пытался обжаловать штраф в суде Вильнюса, однако инстанция отклонила иск.

Татьяна Трушина
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