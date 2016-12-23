23:28 22 декабря 2016 3

Тюмень лишилась шанса увидеть "большой биатлон" в 2017 году Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Этап Кубка мира по биатлону 2017 года в Тюмени был принесен в жертву интересам российской сборной. С пятницы, 23 декабря в Тюменской области начнут подсчитывать убытки от переноса соревнований.

Ранее стало известно о том, что Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в марте 2017 года. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь тюменского губернатора Ольга Фролова согласилась с образным сравнением, что «пришлось отрезать ногу, чтобы сохранить жизнь». «Интересы сборной России превыше всего», — процитировала пресс-секретарь губернатора Якушева.

Пока неизвестно, какие убытки понесла Тюменская область в связи с решением Союза биатлонистов России, и какую сумму в связи с переносом соревнований будет компенсировать региону федерация. «Нужно смотреть, поднимать договор, — отметил пресс-секретарь. — С завтрашнего дня займемся этим».

Вынесение решения о том, забрать ли у Тюмени право на проведение этапа кубка мира по биатлону в четверг, 22 декабря, затянулось на несколько часов. Президент IBU Андрес Бессеберг заявил, что принятое СБР решение — «это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России». «Он показывает, что нынешняя ситуация в спорте очень серьезная. Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне, пока будет идти расследование», — заявил Бессеберг, заявление которого приводится на официальном сайте IBU.