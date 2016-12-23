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23 декабря 2016
22 декабря 2016
23:55  22 декабря 2016 0

«Потери не столь чудовищны». В СБР считают отказ от этапа Кубка мира в Тюмени компромиссным решением

Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон, шипулин антон, кубок губернатора
Российские спортсмены продолжат участвовать в международных соревнованиях (на фото - Антон Шипулин)Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Кубок мира по биатлону в Тюмени под угрозой
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Отмена этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени мудрое и компромиссное решение Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону, член правления Союза биатлонистов России Дмитрий Васильев, комментируя решение СБР перенести соревнования.

«Вся эта история является просто большим недоразумением. Я говорю так потому, что мы так и не увидели доказательств употребления допинга нашими спортсменами — никаких фактов, только очередные домыслы из доклада Макларена, — пояснил Васильев в разговоре с корреспондентом „URA.Ru“. — На мой взгляд, Союз биатлонистов России нашел очень мудрое и компромиссное решение — мы отказались от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Да, определенные потери понесены, но они не столь чудовищны. Наши спортсмены продолжат участвовать в международных соревнованиях, а это самое главное».

Пока неизвестно, какие убытки понесла Тюменская область в связи с решением Союза биатлонистов России, и какую сумму в связи с переносом соревнований будет компенсировать региону федерация. Как пояснили ранее «URA.Ru» в пресс-службе тюменского губернатора Владимира Якушева, подсчетами начнут заниматься в пятницу, 23 октября. Глава региона также отметил, что этап Кубка мира по биатлону 2017 года в Тюмени был принесен в жертву интересам российской сборной.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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