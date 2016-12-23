{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
22 декабря 2016
23:49  22 декабря 2016 0

Трамп заявил, что США нужно расширить ядерный потенциал

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Ядерный потенциал США недостаточно велик, считает избранный президентФото: Wikipedia

США должны значительно расширить и укрепить свои ядерные возможности, об этом заявил избранный американский президент миллиардер Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Во время предвыборных дебатов с другим кандидатом на пост президента США, Хиллари Клинтон, Трамп ранее сделал заявление о том, что ядерный арсенал России новее американского, а возможности США устарели.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров