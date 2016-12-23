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23 декабря 2016
22 декабря 2016
00:13  23 декабря 2016 0

Челябинск не увидит финал Кубка мира по конькобежному спорту

Чемпионат Европы по конькобежному спорту. Челябинск, юсков денис
Конькобежцы не приедут в столицу Южного УралаФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из Челябинска этап Кубка мира. Это решение является «ярким проявлением предвзятого отношения к России», такое мнение «URA.Ru» высказал российский конькобежец, член олимпийской национальной сборной по конькобежному спорту на Олимпиаде в Сочи Алексей Суворов.

Причиной переноса этапа Кубка мира стали рекомендации Международного олимпийского комитета, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России. Ранее стало известно, что без этапа Кубка мира по биатлону осталась Тюмень.

«Мы же все прекрасно понимаем, насколько обоснован доклад Макларена. Однако очень грустно, что такое происходит. Жаль терять международные старты, которые проходят на территории нашей страны. Дома выступать всегда приятнее», — признался Суворов.

По словам Суворова, конькобежцам «никто не предъявлял никаких претензий». «Непонятно, почему должны страдать наши спортсмены», — выразил недоумение собеседник «URA.Ru».

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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