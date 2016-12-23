00:13 23 декабря 2016 0

Конькобежцы не приедут в столицу Южного Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из Челябинска этап Кубка мира. Это решение является «ярким проявлением предвзятого отношения к России», такое мнение «URA.Ru» высказал российский конькобежец, член олимпийской национальной сборной по конькобежному спорту на Олимпиаде в Сочи Алексей Суворов.

Причиной переноса этапа Кубка мира стали рекомендации Международного олимпийского комитета, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России. Ранее стало известно, что без этапа Кубка мира по биатлону осталась Тюмень.

«Мы же все прекрасно понимаем, насколько обоснован доклад Макларена. Однако очень грустно, что такое происходит. Жаль терять международные старты, которые проходят на территории нашей страны. Дома выступать всегда приятнее», — признался Суворов.

По словам Суворова, конькобежцам «никто не предъявлял никаких претензий». «Непонятно, почему должны страдать наши спортсмены», — выразил недоумение собеседник «URA.Ru».