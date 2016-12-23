Мутко прокомментировал отмену Кубка мира в Тюмени

00:48 23 декабря 2016 0

Виталий Мутко поддержал решение Международного союза биатлонистов Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что Международный союз биатлонистов принял взвешенное решение, оценив результаты расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

«Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство — невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир», — приводит ТАСС слова Мутко, который также прокомментировал идею Великобритании, Норвегии и Чехии бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, если бы он проводил в Тюмени.

Такие планы спортсменов он назвал давлением и абсолютной политикой. Это, по его мнению, противоречит здравому смыслу и хартии МОК, и за подобные призывы спортсмены должны понести ответственность.

В четверг Международный союз биатлонистов на основе рекомендаций рабочей группы, изучавшей данные расследования независимой комиссией WADA употребления допинга российскими спортсменами, решил открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов. Кроме того, было объявлено, что этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеский чемпионат мира в Острове пройдут не в России.