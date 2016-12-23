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23 декабря 2016
22 декабря 2016
01:29  23 декабря 2016 0

Пушков посмеялся над решением Киева обыскать администрацию Путина

Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, пушков алексей, пмэф-2016, екатерина грачева
Алексей Пушков отреагировал на решение киевского суда об обысках в здании администрации президента РФФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Печерского районного суда в Киеве предоставить украинским следователям допуск в здание администрации президента России в рамках расследования дела экс-главы Виктора Януковича.

«Суд в Киеве разрешил (?!) провести обыск в администрации президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость», — написал сенатор в своем Twitter.

В четверг, 22 декабря, напомним, в едином реестре судебных решений было опубликовано решение киевского суда, в котором говорится о том, что следователям разрешено получить во временный доступ вещи и документы, которые находятся во владении администрации президента РФ, чтобы «ознакомиться с оригиналами заявления». Речь, к слову, идет об обращении Януковича к Путину от 1 марта 2014 года, когда он просил использовать ВС РФ на территории Украины.

Сергей Демин
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