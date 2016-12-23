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23 декабря 2016
22 декабря 2016
01:59  23 декабря 2016 0

Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома человека из команды Буша

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Дональд Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого домаФото: Ксения Сальникова © URA.Ru

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул на пост пресс-секретаря Белого дома представителя национального комитета Республиканской партии Шона Спайсера. Ранее он работал в администрации президента Джорджа Буша в качестве помощника торгового представителя по СМИ и связям с общественностью.

Также, как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на иностранные источники, Трамп принял решение назначить директором Белого дома по стратегической связи своего пресс-секретаря Хоуп Хикс, директором по коммуникациям — представителя своей переходной команды Джейсона Миллера, а директором по социальным сетям — Дэна Скавино.

Все они, кроме того, назначены помощниками нового американского лидера.

Сергей Демин
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