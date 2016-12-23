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23 декабря 2016
22 декабря 2016
02:34  23 декабря 2016 0

Госдеп ответил на слова Путина о превосходстве российской армии

Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, военная техника, танк, репетиция, армия россии, т-34, тяжелое вооружение
Госдепартамент США считает, что вооруженные силы США мощнее армии РФФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Госдепартамент Соединенных Штатов не согласился с заявлением президента России Владимира Путина, что российские Вооруженные силы на данный момент сильнее любого потенциального агрессора. Представитель американского ведомства Джон Кирби самой сильной назвал армию США.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас», — заявил представитель Госдепа, комментируя по просьбе журналистов слова российского президента.

В четверг, 22 декабря, Владимир Путин сказал, что ВС РФ сильнее любого потенциального агрессора. Однако, чтобы сохранить это положение, нельзя допускать сбоев в модернизации армии и флота и системе подготовки войск, сообщала «Газета.Ru».

Сергей Демин
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