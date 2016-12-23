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23 декабря 2016
22 декабря 2016
02:58  23 декабря 2016 0

Структура Росприроднадзора хочет купить Mercedes почти за 8 млн рублей

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, mercedes
Государственная экологическая организация намерена приобрести автомобиль представительского классаФото: Антон Белицкий © URA.Ru

На портале госзакупок Центром лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу размещена заявка на покупку автомобиля марки Mercedes. Максимальная сумма контракта — 7,775 миллиона рублей.

Поставить Mercedes-Benz S 350 D 4MATIC, согласно требованиям заказчика, необходимо в течение 10 дней. Итоги конкурса будут подведены 16 января 2017 года.

Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу», как отмечает РИА «Новости», находится в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Сергей Демин
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