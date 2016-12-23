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23 декабря 2016
22 декабря 2016
03:37  23 декабря 2016 0

Отстраненные российские биатлонисты являются призерами Олимпиады в Сочи

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, олимпиада
Оба отстраненных спортсмена уже завершили карьерыФото: pixabay.com © URA.Ru
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Два российских биатлониста, которые были отстранены Международным союзом биатлонистов, являются призерами Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на иностранные источники, оба спортсмена никогда раньше не попадались на нарушении антидопинговых правил и уже завершили карьеры. Отмечается, что МОК уже ведет в отношении биатлонистов дисциплинарные расследования, которые были начаты на основе второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под началом Ричарда Макларена.

22 декабря Международный союз биатлонистов после рекомендации рабочей группы, которая изучала данные расследования WADA об употреблении допинга российскими спортсменами, открыл дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов. Кроме того, было решено, что этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеский чемпионат мира в Острове пройдут не в России, а двое биатлонистов временно отстранены от соревнований. Их имена пока не называются.

Сергей Демин
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