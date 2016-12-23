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23 декабря 2016
22 декабря 2016
04:15  23 декабря 2016 0

Боевики «Исламского государства» заживо сожгли двух военных

Терроризм. Клипарт
Боевики заживо сожгли в провинции Алеппо двух турецких военнослужащихФото: depositphotos.com

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» заживо сожгли двух военнослужащих турецкой армии, которые были захвачены три недели назад в районе города Эль-Баб в северной части Сирии.

Видеозапись казни солдат была опубликована на близких к ИГИЛ аккаунтах в социальных сетях вечером 22 декабря, пишет РИА «Новости» со ссылкой на иностранные источники, однако позже Анкара заблокировала доступ к Twitter, Facebook и видеохостингу YouTube.

В конце августа армия Турции начала операцию под названием «Щит Евфрата» против террористов. С участием сирийской оппозиции военным удалось взять пограничный город Джараблус, после чего началась атака на Эль-Баб. Как ранее заявлял турецкий лидер Тайип Эрдоган, основной целью операции является зачистка территории в 5 тысяч квадратных километров от террористов и создание на ней зоны безопасности для беженцев.

Сергей Демин
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