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23 декабря 2016
22 декабря 2016
05:07  23 декабря 2016 0

Госдепартамент призвал Россию отказаться от закона «об иностранных агентах»

Москва, разное., белый дом, москва-река, вечерний город, здание правительства рф, мосты
США призвали российское правительство отказаться от закона «об иностранных агентах»Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Госдепартамент Соединенных Штатов призвал российское правительство отменить закон «об иностранных агентах». Сообщение с таким предложением от лица представителя ведомства Джона Кирби было опубликовано на официальном сайте.

«Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и поддержать международные обязательства по защите прав человека», — приводит «Газета.Ru» слова Кирби, который также отметил, что использование термина «иностранные агенты» является осознанным выбором, предполагающим, что эти организации являются предателями.

Таким образом Госдепартамент отреагировал на внесение в перечень иностранных агентов 150 организаций 19 декабря.

Российская сторона, к слову, не заставила долго ждать реакции на это предложение. Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, предложил американским властям сначала отменить аналогичный закон у себя.

Сергей Демин
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