06:15 23 декабря 2016 0

Два уральских губернатора попали в рейтинг самых цитируемых политиков России Фото: Анна Майорова © URA.Ru

«Медиалогия» подготовила рейтинг наиболее часто упоминаемых в СМИ российских персон за 2016 год. Первые места ожидаемо достались представителям федеральной власти, однако в список вошли и двое руководителей уральских регионов — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Евгений Куйвашев занял 24-ю строчку рейтинга, опередив по количеству сообщений в СМИ министра культуры Владимира Мединского, оппозиционера Алексея Навального, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Следом — на 29-м месте — Борис Дубровский. Позади себя он оставил 11 персон, включая председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, зампредседателя правительства Дмитрия Рогозина, президента Сбербанка Германа Грефа.

Возглавил рейтинг президент России Владимир Путин с результатом почти в 2 млн упоминаний в СМИ. За ним — премьер-министр Дмитрий Медведев с 574 тыс. сообщений и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (250 тыс.).

В первой десятке оказались министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Чечни Рамзан Кадыров и экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

Всего рейтинг состоит из 40 позиций, и замыкает его глава Министерства спорта Максим Соколов.