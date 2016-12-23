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23 декабря 2016
22 декабря 2016
06:56  23 декабря 2016 3

Число погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до 74 человек

Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, больница, реанимация, врачи, скорая помощь
В иркутских больницах от отравления настойкой «Боярышник» скончались 74 человекаФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Число погибших в результате отравления настойкой «Боярышник» в Иркутске достигло 74 человек, сообщили в ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

По словам собеседника агентства, общее число пострадавших на сегодняшний день — 122 человека, под присмотром врачей в больницах Иркутска продолжает находиться еще 31 житель.

Местная полиция в связи с массовым отравлением, напомним, проводит рейды по торговым точкам, изымая из продажи опасные для здоровья жидкости. В ночь на 22 декабря, к слову, было проверено больше 230 точек, из оборота изъято 16,5 тонн продукции.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев призвал запретить продажу «Боярышника», а спикер Совфеда Валентина Матвиенко, как сообщала «Национальная служба новостей», предложила судить производителей «Боярышника» за преднамеренное убийство.

По данным «Газеты.Ru», Ззаместитель Генерального прокурора Иван Семчишин взял под личный контроль расследование уголовного дела о массовом отравлении людей из-за распития концентрата для принятия ванн «Боярышник» в Иркутской области.

Сергей Демин
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