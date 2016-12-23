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23 декабря 2016
22 декабря 2016
07:27  23 декабря 2016 0

«Ваш отец разрушает страну». Неадекватный пассажир обругал дочь Трампа

Клипарт, трамп дональд
Дочь Трампа подверглась нападкам со стороны пассажира самолетаФото: depositphotos.com © URA.Ru

Пассажир JetBlue Airways приставал к дочери избранного президента США Дональда Трампа, которая находилась в аэропорту Нью-Йорка вместе с детьми. Сотрудники авиакомпании приняли решение высадить мужчину.

При этом сам пассажир был с ребенком на руках. «Ваш отец разрушает страну. Почему она на нашем рейсе? Она должна летать частным самолетом», — приводит его слова «Газета.Ru».

После инцидента руководство выпустило заявление, в котором отметило, что серьезно относится к подобным вопросам. Отмечается, что пассажира, чье поведение вызвало беспокойство, постарались посадить в другой самолет в кратчайшие сроки.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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