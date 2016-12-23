07:49 23 декабря 2016 0

Пожарным удалось справиться с огнем, открытое горение ликвидировано Фото: ТА "Ночные новости"

Крупный пожар вспыхнул в ночь на пятницу, 23 декабря, в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге. Загорелось здание столярной мастерской на улице Старых Большевиков. Площадь пожара составила порядка 800 кв. м.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 03.58 по местному времени. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. В тушении пожара были задействованы 26 единиц пожарно-спасательной техники, 67 человек личного состава.

Как уточняет ТА «Ночные новости» пламя постепенно распространялось по строению. В итоге, площадь возгорания составила 800 кв. м. Подразделения стали работать по повышенному рангу №3.

Быстрому распространению пламени способствовало то, что в мастерской хранились лаки, краски, клеи, древесные материалы, а также бочки с дизельным топливом. Во время пожара постоянно слышались хлопки — взрывались огнеопасные составы. Кровля здания частично обвалилась.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. В результате пожара никто не пострадал.