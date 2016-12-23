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23 декабря 2016
22 декабря 2016
08:38  23 декабря 2016 0

Эксперты обещают рост зарплат и вакансий в 2017 году

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги
Рост зарплат сотрудников в 2017 году может составить 8%Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

По оценкам рекрутинговых компаний, в 2017 году рост зарплат сотрудников может составить 8%, хотя с учетом цели Центробанка по инфляции в 4% в реальном выражении этот показатель сократится до 4%. Эксперты отмечают, что в этом году уровень реальных зарплат не изменился, а компенсационные пакеты сотрудникам даже сократились.

Так, в 2016 году только 32% работодателей увеличивали зарплаты своим работникам, более половины компаний (57%) оставили доходы сотрудников без изменений, а 11% и вовсе сократили, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Согласно зарплатному рейтингу регионов, наибольший уровень вознаграждения специалистов в Москве и Московской области (69 тыс. руб.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50 тыс. руб.) и Дальневосточном округе (38,5 тыс. руб.). Минимальный показатель в Северо-Кавказском (27,7 тыс. руб.), Северо-Западном (без Санкт-Петербурга — 29,5 тыс. руб.) и Центральном (без Москвы — 30 тыс. руб.) федеральных округах.

Согласно прогнозам рекрутингового портала Superjob, в 2017 году в среднем на 5% вырастет число вакансий. Однако в 2018 году начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% каждый год, что может повысить уровень безработицы на сопоставимую величину.

По оценке экспертов, в из-за автоматизации процессов в первую очередь будет снижаться спрос на сотрудников, работающих с документами: бухгалтеров начального уровня, банковских специалистов, сотрудников контакт- и колл-центров. С 2018 года начнет снижаться спрос и на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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