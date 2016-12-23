Чиновники администрации губернатора Куйвашева заселяют «Белый дом»

08:32 23 декабря 2016 0

На кабинете пресс-секретаря ушедшего в отставку председателя свердловского кабмина обновили табличку Фото: читатели "URA.Ru"

Реформа свердловского правительства продолжается — теперь уже на уровне аппарата и ведомственных подструктур. В частности, обитатели «Белого дома» обратили внимание на появление на двери кабинета под номером 0724 таблички с надписью «Департамент информационной политики губернатора Свердловской области» и двумя фамилиями — директора департамента Александра Иванова и его зама Юлии Прытковой.

Напомним, именно в этой комнате ранее располагался личный кабинет Елены Вороновой — пресс-секретаря председателя свердловского правительства Дениса Паслера, который ушел в отставку 26 сентября.

В департаменте информполитики, впрочем, разъясняют, что масштабного переезда сотрудников администрации губернатора в «Белый дом» не планируется.

«Местоположение департамента информполитики губернатора Свердловской области не поменяется — мы остаемся в резиденции. Но поскольку сейчас больше времени, чем раньше, мы проводим в правительстве — там появился отдельный кабинет для работы сотрудников департамента», — лаконично пояснил «URA.Ru» появление таблички на двери в «Белом доме» Александр Иванов.