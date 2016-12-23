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23 декабря 2016
22 декабря 2016
08:42  23 декабря 2016 0

Бюджет на национальную политику урезан в два раза

Ришад Зиганшин. Тюмень, закуска, зиганшин ришад, национальные костюмы
На нацполитику пожалели денегФото: Лариса Рычкова © URA.Ru

Финансирование государственной программы по национальной политике сократили с 40 до 26 млрд рублей. Бюджет был урезан после финальных согласований с Минэкономразвития и Минфином.

Больше всего сократилась стоимость первого года работы программы — с 5,8 млрд до 2,5 млрд рублей, по 2.1 млрд рублей заложены на 2018 и 2019 годы, сообщают «Известия». Содержательная часть госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» будет рассмотрена и утверждена правительством РФ на заседании 26 декабря и вступит в силу с 1 января 2017 года. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов (ФАДН), рассчитывает на дальнейшие корректировки бюджета в сторону увеличения финансирования.

В программу «Реализация государственной национальной политики» входит развитие системы общественно-государственного партнерства, языковой политики, укрепление единства российской нации, интеграция мигрантов, а также профилактика экстремизма.

Эксперты говорят, что состояние национальной политики в стране зависит не столько от специализированных программ, сколько от социального климата в стране. Однако подчеркивают, что этим процессом необходимо управлять. «Значительная часть этой программы связана с темой адаптации миграционного процесса, чтобы избежать того, что мы сейчас наблюдаем в Европе, когда бесконтрольная иммиграция „взрывает“ общество изнутри», — говорит член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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