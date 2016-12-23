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23 декабря 2016
22 декабря 2016
09:02  23 декабря 2016 3

«С 1 января пойдут облавы». В России объявили войну водочным теневикам

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, стекло, алкоголь, разбитая бутылка
Власти собираются выявить и закрыть цеха, где производят контрафактный алкогольФото: Александр Мамаев © URA.Ru

После массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» и поддельной водкой правительство намерено вести борьбу с теневым сектором, производящим контрафактный алкоголь. Об этом заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Уже всех участников рынка об этом предупредили, что с 1 января пойдут облавы, пойдут выявления незаконного оборота, и мы услышим еще больше новостей [закрытие цехов, где разливают контрафактный алкоголь] подобного рода», — сообщил «Национальной службе новостей» Павел Шапкин.

По словам Шапкина, сейчас поддельный алкоголь можно встретить даже в дорогих кафе и ресторанах. Некоторые собирают прямо на улице пустыми бутылки с красивыми этикетками и оригинальным штрих-кодом, а затем наливают в них спиртосодержащую жидкость.

Поддерживает Шапкина директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он уверен, что контрафактную водку, которой отравилась женщина в Иркутске, разливали в том же цехе, где производили «Боярышник».

«[Подпольный] цех производил подделку спиртосодержащих жидкостей и три сорта водки. В одну из бутылок [водки] этого цеха тоже попал метиловый спирт. Эту водку 100% купили в нелегальной розничной системе торговли. Человек сознательно идёт на риск, как и покупатель спиртосодержащей жидкости: вроде бы она отличная, заводская, но в любом случае это же суррогат», — пояснил Дробиз.

Вадим Дробиз заявляет, что поддельный алкоголь в России употребляет огромное количество людей, и далеко не все они — маргиналы. Причина такого положения дел — в недоступности для них легального алкоголя. «На пособие по безработице россиянин может купить 20 бутылок, на минимальную зарплату — 30 бутылок. На Западе на пособие по безработице можно купить 200 бутылок легальной водки. В этом разница», — считает эксперт.

От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли уже 74 человека. В рамках следствия задержаны 12 человек — предприниматели и сотрудники торговых точек, где продавалась отрава.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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