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23 декабря 2016
22 декабря 2016
09:19  23 декабря 2016 0

В США сурово наказали выборщиков, отказавшихся голосовать за Хиллари Клинтон

Клипарт, клинтон хиллари
Госдеп США оштрафовал выборщиков, отказавшихся голосовать за КлинтонФото: depositphotos.com © URA.Ru

Четырех членов коллеги выборщиков из Вашингтона оштрафовали за то, что они не проголосовали за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Каждый из них обязан выплатить тысячу долларов.

У выборщиков имеются 60 дней для того, чтобы оплатить штраф, в противном случае Госдеп США готов обратиться в суд, пишет РБК.

Издание уточняет, что только восемь из 12 выборщиков, избранных Демократической партией, отдали свои голоса за Клинтон. Между тем все они подписали обязательство, что будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты.

Клинтон получила голоса всех выборщиков в штате — их 12 — на выборах 8 ноября. Согласно закону штата, выборщики, которые избраны партией, Однако 19 декабря только восемь членов коллегии выборщиков отдали свои голоса за Клинтон.

По результатам голосования коллегии выборщиков кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал 304 голоса, Клинтон — 227.

Марина Мотылева
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